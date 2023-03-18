Гагарина подралась с Бастой на съемках "Голоса"

На съемках "Голоса" произошел конфликт между наставниками Бастой и Полиной Гагариной. Об этом сообщает "Российская газета".
Отмечается, что стычка звезд состоялась из-за новых правил шоу. Теперь наставники могут блокировать друг друга на слепых прослушиваниях. Так и произошло с Полиной Гагариной — она хотела повернуться к одному из участников, но ее заблокировал Баста.
Когда певица это поняла, она встала со своего кресла и пригрозила рэперу кулаками. Позже Баста обиженным голосом сказал, что его избили на рабочем месте.
Ранее сообщалось, что 12-летняя жительница Саратова победила в "Голосе.Дети".