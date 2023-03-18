Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Полина Гагарина поругалась с Бастой на съемках "Голоса"

Мария Каткова

На съемках "Голоса" произошел конфликт между наставниками Бастой и Полиной Гагариной. Об этом сообщает "Российская газета".

Гагарина подралась с Бастой на съемках "Голоса"
Фото: Кадр из шоу "Голос"Кадр из шоу "Голос"

Отмечается, что стычка звезд состоялась из-за новых правил шоу. Теперь наставники могут блокировать друг друга на слепых прослушиваниях. Так и произошло с Полиной Гагариной — она хотела повернуться к одному из участников, но ее заблокировал Баста.

Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос»

Когда певица это поняла, она встала со своего кресла и пригрозила рэперу кулаками. Позже Баста обиженным голосом сказал, что его избили на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что 12-летняя жительница Саратова победила в "Голосе.Дети".

ТВ,Полина Гагарина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий