Гагарина подралась с Бастой на съемках "Голоса"

На съемках "Голоса" произошел конфликт между наставниками Бастой и Полиной Гагариной. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: Кадр из шоу "Голос" Кадр из шоу "Голос"

Отмечается, что стычка звезд состоялась из-за новых правил шоу. Теперь наставники могут блокировать друг друга на слепых прослушиваниях. Так и произошло с Полиной Гагариной — она хотела повернуться к одному из участников, но ее заблокировал Баста.