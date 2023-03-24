Бывшая ведущая «Орла и решки» назвала страну, куда хочет вернуться

Бывшая ведущая популярного шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, в какую страну хотела бы вернуться. Ее слова приводит телеведущая Ляйсан Утяшева в своем телеграм-канале.

По признанию Юлии Коваль, больше всего ей запомнилось путешествие в Японию.

«Мое лучшее путешествие было, наверное, в Японию. Я очень хочу вернуться в эту страну», — сообщила Юлия Коваль, которая смогла объехать практически всю страну.

Тем не менее ей показалось странным, что у японских мужчин не принято помогать женщинам, даже беременным.