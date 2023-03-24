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Бывшая ведущая «Орла и решки» назвала страну, куда хочет вернуться

Бывшая ведущая популярного шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, в какую страну хотела бы вернуться. Ее слова приводит телеведущая Ляйсан Утяшева в своем телеграм-канале.

Бывшая ведущая «Орла и решки» назвала страну, куда хочет вернуться
© РИА Новости

По признанию Юлии Коваль, больше всего ей запомнилось путешествие в Японию.

«Мое лучшее путешествие было, наверное, в Японию. Я очень хочу вернуться в эту страну», — сообщила Юлия Коваль, которая смогла объехать практически всю страну.

Тем не менее ей показалось странным, что у японских мужчин не принято помогать женщинам, даже беременным.

«Там беременная женщина может таскать чемоданы, и никто ей не поможет. Мужчины вообще никому не помогают. Это было максимально странным, в остальном страна меня покорила», — рассказала Юлия Коваль.

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Ранее ведущая Юлия Коваль высказалась о сложностях на съемках «Орла и решки».

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