Бывшая ведущая «Орла и решки» назвала страну, куда хочет вернуться
Бывшая ведущая популярного шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, в какую страну хотела бы вернуться. Ее слова приводит телеведущая Ляйсан Утяшева в своем телеграм-канале.
По признанию Юлии Коваль, больше всего ей запомнилось путешествие в Японию.
«Мое лучшее путешествие было, наверное, в Японию. Я очень хочу вернуться в эту страну», — сообщила Юлия Коваль, которая смогла объехать практически всю страну.
Тем не менее ей показалось странным, что у японских мужчин не принято помогать женщинам, даже беременным.
«Там беременная женщина может таскать чемоданы, и никто ей не поможет. Мужчины вообще никому не помогают. Это было максимально странным, в остальном страна меня покорила», — рассказала Юлия Коваль.