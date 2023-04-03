$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Стало известно, кем была дочь Валерии в «Маске»

Мира Маркина

В эфир телеканала НТВ вышел восьмой эпизод четвертого сезона популярного музыкального шоу "Маска". В этом выпуске маску сняли со Скунса – как оказалось, под ней скрывалась певица Шена, дочь Валерии.

Выяснилось, кем была дочь Валерии в «Маске»
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

В восьмом эпизоде, вышедшем на экраны в минувшее воскресенье, маски хотели снять со Скунса, Горностая или Гусеницы, однако зрители спасли последнюю. Выбор жюри пал именно на Скунса.

Регина Тодоренко предполагала, что под маской прячется молодая певица Mia Boyka, а Тимур Родригез считал, что там скрывается Елка. Киркоров был уверен, что в роли Скунса выступала все это время Ольга Серябкина. Однако только предположения самой Валерии и Алексея Воробьева оказались верными – они угадали, что под маской дочь Валерии от брака с Александром Шульгиным – Шена.

Киркоров назвал главную потерю проекта «Маска»

После того, как Шена открыла зрителям и жюри свое лицо, Валерия извинилась перед дочерью за то, что заставила ее снять маску. Однако девушка ничуть этому не расстроилась и поблагодарила мать, выбывая с проекта.

Ранее "Рамблер" писал, что участник шоу "Маска" рассказал о сложностях шоу.

ТВ,Маска,Регина Тодоренко,Елка,Александр Шульгин,Тимур Родригез,Алексей Воробьев,Ольга Серябкина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий