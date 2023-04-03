Выяснилось, кем была дочь Валерии в «Маске»

В эфир телеканала НТВ вышел восьмой эпизод четвертого сезона популярного музыкального шоу "Маска". В этом выпуске маску сняли со Скунса – как оказалось, под ней скрывалась певица Шена, дочь Валерии.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

В восьмом эпизоде, вышедшем на экраны в минувшее воскресенье, маски хотели снять со Скунса, Горностая или Гусеницы, однако зрители спасли последнюю. Выбор жюри пал именно на Скунса.

Регина Тодоренко предполагала, что под маской прячется молодая певица Mia Boyka, а Тимур Родригез считал, что там скрывается Елка. Киркоров был уверен, что в роли Скунса выступала все это время Ольга Серябкина. Однако только предположения самой Валерии и Алексея Воробьева оказались верными – они угадали, что под маской дочь Валерии от брака с Александром Шульгиным – Шена.

После того, как Шена открыла зрителям и жюри свое лицо, Валерия извинилась перед дочерью за то, что заставила ее снять маску. Однако девушка ничуть этому не расстроилась и поблагодарила мать, выбывая с проекта.