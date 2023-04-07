Юмористка Маркова высказалась о пошлых шутках на ТНТ

Участница шоу "Женский Stand Up" на телеканале ТНТ, юмористка Мария Маркова рассказала о своем отношении к мату и пошлым шуткам в выступлениях. Своим мнением она поделилась в проекте "Надкаст" на YouTube.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

По словам юмористки, она не против мата и пошлостей в юморе. Хотя сама она, как отметила продюсер "Женского Stand Up" Зоя Яровицына, в выступлениях не ругается и не шутит про секс.

"Я не очень люблю грязные шутки, это правда, меня сложно грязной шуткой рассмешить, но есть смешные грязные шутки и для меня", — сказала Маркова.

Но участнице шоу не нравится, что в комментариях в соцсетях ее хвалят только за то, что она не матерится, и обесценивают ее других заслуги.