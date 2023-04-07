$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Юмористка Мария Маркова высказалась о пошлых шутках на ТНТ

Мира Маркина

Участница шоу "Женский Stand Up" на телеканале ТНТ, юмористка Мария Маркова рассказала о своем отношении к мату и пошлым шуткам в выступлениях. Своим мнением она поделилась в проекте "Надкаст" на YouTube.

Юмористка Маркова высказалась о пошлых шутках на ТНТ
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам юмористки, она не против мата и пошлостей в юморе. Хотя сама она, как отметила продюсер "Женского Stand Up" Зоя Яровицына, в выступлениях не ругается и не шутит про секс.

"Я не очень люблю грязные шутки, это правда, меня сложно грязной шуткой рассмешить, но есть смешные грязные шутки и для меня", — сказала Маркова.

Но участнице шоу не нравится, что в комментариях в соцсетях ее хвалят только за то, что она не матерится, и обесценивают ее других заслуги.

"Внутри мусор": ведущая Первого канала раскрыла отношение к критике

Ранее стало известно, что комик Илья Соболев будет вести новое шоу Павла Воли на ТНТ.

ТВ,Илья Соболев,Мария Маркова,Первый канал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий