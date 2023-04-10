Резидент Comedy Club рассказал о проблемах новичков в шоу

Юморист, резидент Comedy Club Алексей Шальнов уверен, что новичкам в юмористическом шоу приходится непросто. О причинах этого он рассказал в подкасте блога «Чайных дел мастерская» на YouTube.

Фото: Кадр из шоу Comedy Club Кадр из шоу Comedy Club

По его мнению, мешает новичкам неуверенность в себе. Шальнов также отметил, что некоторым зрителям в Comedy Club трудно понять юмор начинающих комиков, так как они приходят в этот клуб, чтобы увидеть выступления знаменитых юмористов. Однако он сам не сталкивался с этой проблемой.

Комик подчеркнул, что уверенность в себе является ключом к успеху на сцене Comedy Club, и привел в пример Гарика Харламова и Павла Воли, которые всегда выходят на сцену очень уверенно. В то же время, новичкам может быть трудно из-за мандража и необычной для них атмосферы после участия в КВН, считает юморист.