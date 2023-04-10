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1 час назад

Резидент Comedy Club Алексей Шальнов рассказал о проблемах новичков в шоу

Катерина Саломе

Юморист, резидент Comedy Club Алексей Шальнов уверен, что новичкам в юмористическом шоу приходится непросто. О причинах этого он рассказал в подкасте блога «Чайных дел мастерская» на YouTube.

Резидент Comedy Club рассказал о проблемах новичков в шоу
Фото: Кадр из шоу Comedy ClubКадр из шоу Comedy Club

По его мнению, мешает новичкам неуверенность в себе. Шальнов также отметил, что некоторым зрителям в Comedy Club трудно понять юмор начинающих комиков, так как они приходят в этот клуб, чтобы увидеть выступления знаменитых юмористов. Однако он сам не сталкивался с этой проблемой.

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Комик подчеркнул, что уверенность в себе является ключом к успеху на сцене Comedy Club, и привел в пример Гарика Харламова и Павла Воли, которые всегда выходят на сцену очень уверенно. В то же время, новичкам может быть трудно из-за мандража и необычной для них атмосферы после участия в КВН, считает юморист.

Ранее мы писали о том, что популярный комик рассказал о цензуре в КВН и Comedy Club.

ТВ,Алексей Шальнов,Гарик Харламов,Павел Воля,
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