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1 час назад

Комик Азамат Мусагалиев признался в звездной болезни во время участия в КВН

Мира Маркина

Телеведущий и комик Азамат Мусагалиев в эфире шоу "Я себя знаю!" на YouTube рассказал о звездной болезни в период игры в КВН.

Азамат Мусагалиев признался в звездной болезни во время участия в КВН
Фото: Кадр из шоу "Однажды в России"Кадр из шоу "Однажды в России"

По словам Мусагалиева, на пике популярности звездная болезнь коснулась всех участников его команды. Однако им удалось справиться с ней сообща:

«Мы друг другу не давали "взлететь"».

В частности, комик и его команда взяли за правило фотографироваться со всеми поклонниками, которые просили об этом после концертов.

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В 2007 году Мусагалиев вошел в состав астраханской сборной КВН, а после ее распада стал участником "Сборной Камызякского края". В 2015 году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.

Ранее "Рамблер" рассказывал о психологической травме продюсера Стаса Шеминова после КВН.

ТВ,Азамат Мусагалиев,
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