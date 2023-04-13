Азамат Мусагалиев признался в звездной болезни во время участия в КВН

Телеведущий и комик Азамат Мусагалиев в эфире шоу "Я себя знаю!" на YouTube рассказал о звездной болезни в период игры в КВН.

Фото: Кадр из шоу "Однажды в России" Кадр из шоу "Однажды в России"

По словам Мусагалиева, на пике популярности звездная болезнь коснулась всех участников его команды. Однако им удалось справиться с ней сообща:

«Мы друг другу не давали "взлететь"».

В частности, комик и его команда взяли за правило фотографироваться со всеми поклонниками, которые просили об этом после концертов.

В 2007 году Мусагалиев вошел в состав астраханской сборной КВН, а после ее распада стал участником "Сборной Камызякского края". В 2015 году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.