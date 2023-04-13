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Звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева высказалась о конфликте с коллегой по шоу

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Звезда шоу "Уральские пельмени", актриса Ксения Корнева рассказала в социальных сетях о том, как взаимодействует с коллегами по проекту.

Звезда "Уральских пельменей" высказалась о конфликте с коллегой по шоу
© Кадр из шоу

Корнева опровергла конфликт с артисткой Иланой Юрьевой. Актриса не понимает, почему вообще в СМИ ходит такой слух.

По ее словам, они в отличных отношениях.

"Особенно когда я не забираю у нее подаренные шоколадки", — шутит Корнева.

Актриса также добавила, что все коллеги по шоу в реальной жизни дружат между собой — работая вместе так долго, сложно оставаться «просто коллегами».

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