Звезда "Уральских пельменей" высказалась о конфликте с коллегой по шоу

Звезда шоу "Уральские пельмени", актриса Ксения Корнева рассказала в социальных сетях о том, как взаимодействует с коллегами по проекту.

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Корнева опровергла конфликт с артисткой Иланой Юрьевой. Актриса не понимает, почему вообще в СМИ ходит такой слух.

По ее словам, они в отличных отношениях.

"Особенно когда я не забираю у нее подаренные шоколадки", — шутит Корнева.

Актриса также добавила, что все коллеги по шоу в реальной жизни дружат между собой — работая вместе так долго, сложно оставаться «просто коллегами».