Павел Воля раскрыл подробности о своем новом шоу

Знаменитый юморист постоянно появляется на экранах в шоу Comedy Club, ведет проект «Выжить в Дубае», снимается в рекламе. Но останавливаться шоумен, кажется, не планирует. Не так давно стало известно, что Павел готовит к выходу новый проект, который так и называется «Шоу Воли». О некоторых подробностях шоу стало известно изданию «7 дней».

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Воля рассказал, что программа будет выходить в эфир еженедельно. Ведущий будет общаться со звездными гостями, поднимать вопросы, касающиеся злободневных тем, но обыгрывать их в юмористическом ключе.

Первыми гостями «Шоу Воли» стали Гарик Харламов и Баста, с которыми Павел познакомился через короткое время после того, как приехал покорять Москву из Пензы.

Воля отметил, что планирует и дальше выбирать гостей своей программы, руководствуясь личными предпочтениями.