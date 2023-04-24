Пушной и Маркони вместе появятся в новом проекте

В пяти раундах участникам предстоит решать интеллектуальные задачи за ограниченное время. Если время истекает, счетчик начинает списывать деньги, а при неверном ответе игроки теряют крупную сумму. В конце шоу звезды будут играть друг против друга, а победитель заберет все деньги, которые удалось сохранить. Премьера "Обратного отсчета" запланирована на 10 мая.