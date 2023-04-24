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Ведущие «Галилео» Александр Пушной и Владимир Маркони вместе появятся в новом проекте

Телеканал СТС запускает новое шоу под названием "Обратный отсчет", в котором ведущими выступят известные телеведущие Александр Пушной и Владимир Маркони, ранее сотрудничавшие на проекте "Галилео", сообщает "Газета.ру".

Пушной и Маркони вместе появятся в новом проекте
© Пресс-служба СТС

В рамках шоу паре участников из российского шоу-бизнеса предстоит сохранить 3 миллиона рублей за ограниченное время, решая интеллектуальные задачи. Среди звезд, принимающих участие в викторине, - Валерия, Глюкоза, Эльдар Джарахов, Дмитрий Масленников, Антон Шастун, Дмитрий Позов, Карина Кросс, Юлианна Караулова, Владимир Маркони, Александр Белькович, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Айдар Гараев, Митя Фомин, Георгий Дронов, Никита Тарасов, Янина Студилина и Камиль Ларин.

В пяти раундах участникам предстоит решать интеллектуальные задачи за ограниченное время. Если время истекает, счетчик начинает списывать деньги, а при неверном ответе игроки теряют крупную сумму. В конце шоу звезды будут играть друг против друга, а победитель заберет все деньги, которые удалось сохранить. Премьера "Обратного отсчета" запланирована на 10 мая.

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