Киркоров назвал Тодоренко инквизитором в эфире шоу «Маска»

Музыкант и продюсер Филипп Киркоров отпраздновал 56-летие «на работе» – артист принял участие в съемках финального выпуска шоу «Маска» (НТВ). Поздравление коллеги Регины Тодоренко в эфире программы сильно смутило поп-короля.

В финале шоу Регина поздравила Филиппа с днем рождения, пропев «Ближе к смерти теперь» на мотив традиционной песни Happy birthday. Такую шпильку артист проигнорировать не смог.

Киркоров назвал образ Красной Шапочки, который примерила ведущая, костюмом инквизитора. По мнению звезды, такой выбор наряда повлиял на смелое поведение Тодоренко.