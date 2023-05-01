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Певец Филипп Киркоров назвал телеведущую Регину Тодоренко инквизитором

Музыкант и продюсер Филипп Киркоров отпраздновал 56-летие «на работе» – артист принял участие в съемках финального выпуска шоу «Маска» (НТВ). Поздравление коллеги Регины Тодоренко в эфире программы сильно смутило поп-короля.

Киркоров назвал Тодоренко инквизитором в эфире шоу «Маска»
© РИА Новости

В финале шоу Регина поздравила Филиппа с днем рождения, пропев «Ближе к смерти теперь» на мотив традиционной песни Happy birthday. Такую шпильку артист проигнорировать не смог.

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Киркоров назвал образ Красной Шапочки, который примерила ведущая, костюмом инквизитора. По мнению звезды, такой выбор наряда повлиял на смелое поведение Тодоренко.

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