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Комик Роман Косицын рассказал, сколько получает за выступления

Комик, участник шоу «Stand Up на ТНТ» Роман Косицын рассказал, сколько ему платят за один корпоратив. Свой заработок он назвал в интервью Карену Адамяну на YouTube.

Комик Роман Косицын раскрыл свой заработок
© Кадр из видео

По словам комика, за полчаса выступления на частном мероприятии ему платят 300 тысяч рублей. Иногда он соглашается отработать за эти деньги час, если ему делают интересное предложение. Так, например, однажды одна компания устроила для своих клиентов мероприятие, оформив его в стиле шоу «Stand Up на ТНТ» и пригласив известных комиков.

Однако Роман Косицын отметил, что корпоративы даются ему психологически сложнее, чем выступления на концертах.

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