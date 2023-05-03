Комик Роман Косицын раскрыл свой заработок

Комик, участник шоу «Stand Up на ТНТ» Роман Косицын рассказал, сколько ему платят за один корпоратив. Свой заработок он назвал в интервью Карену Адамяну на YouTube.

По словам комика, за полчаса выступления на частном мероприятии ему платят 300 тысяч рублей. Иногда он соглашается отработать за эти деньги час, если ему делают интересное предложение. Так, например, однажды одна компания устроила для своих клиентов мероприятие, оформив его в стиле шоу «Stand Up на ТНТ» и пригласив известных комиков.