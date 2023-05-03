Победивший в шоу "Маска" Сергей Лазарев ответил на критику

Певец Сергей Лазарев стал одним из победителей четвертого сезона шоу "Маска" и подвергся критике. Артиста заподозрили в обмане.

Во время выступления Сергей Лазарев сильно поменял голос, из-за чего многие зрители усомнились в том, что он сам обладает такими вокальными данными. Некоторые посчитали, что певец использовал голос другого человека или улучшил свой при помощи технических возможностей.

Однако артист опроверг все обвинения, опубликовав в социальных сетях видео, снятые во время работы над записью в студии. По словам Лазарева, он всегда записывал себя, чтобы в случае чего ответить на "теории заговоров".