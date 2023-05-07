$76.82-1.7984.91-2.09

Ольга Картункова рассказала, почему попала в черный список КВН

Известная всей стране юмористка Ольга Картункова впервые дала полноценное интервью, в котором рассказала в том числе и о том, почему, по ее мнению, она попала в черный список телевизионной игры "КВН". Все интересующие вопросы Картунковой задала блогер Ида Галич в своем шоу на YouTube.

Картункова рассказала, почему попала в черный список КВН
© Кадр из передачи "КВН"

Среди прочего Ольге пришлось рассказать и о том, что с недавних пор она входит в так называемый черный список КВН. И это не смотря на то, что многие годы Ольга была одним из самых ярких и любимых зрителями участников этой телевизионной игры.

По мнению самой юмористки это произошло из-за того, что она принимала участие в шоу "Игра" на телеканале ТНТ. Многие сравнивали формат этого шоу с легендарным шоу Маслякова, а он сам, судя по всему, отнесся к созданию такой передачи крайне ревностно.

Продюсер рассказал о психологической травме после КВН

«Я знаю, что были списки: «Не пускать на сочинский фестиваль». Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — откровенно призналась Картункова.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что звезда КВН считает главной проблемой современных комиков.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий