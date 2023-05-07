Картункова рассказала, почему попала в черный список КВН

Известная всей стране юмористка Ольга Картункова впервые дала полноценное интервью, в котором рассказала в том числе и о том, почему, по ее мнению, она попала в черный список телевизионной игры "КВН". Все интересующие вопросы Картунковой задала блогер Ида Галич в своем шоу на YouTube.

© Кадр из передачи "КВН"

Среди прочего Ольге пришлось рассказать и о том, что с недавних пор она входит в так называемый черный список КВН. И это не смотря на то, что многие годы Ольга была одним из самых ярких и любимых зрителями участников этой телевизионной игры.

По мнению самой юмористки это произошло из-за того, что она принимала участие в шоу "Игра" на телеканале ТНТ. Многие сравнивали формат этого шоу с легендарным шоу Маслякова, а он сам, судя по всему, отнесся к созданию такой передачи крайне ревностно.

«Я знаю, что были списки: «Не пускать на сочинский фестиваль». Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — откровенно призналась Картункова.