Комик Амарян рассказал об «отвратительном» и дорогом выступлении

Участник шоу «Stand Up на ТНТ», стендап-комик Гурам Амарян дал большое интервью для YouTube-шоу «Макарена». В процессе беседы с Кареном Адамяном артист рассказал о корпоративе, который принес ему самый большой гонорар и разочарование.

© T.me/guramamaryan

Комика пригласили выступить накануне Нового года на базе отдыха.

«Я выступал в Переславле, где выходил мужик на сцену и отнимал у меня микрофон. Это было ужасно», — вспомнил Гурам.

Как оказалось, мужчине не нравились темы, над которыми шутил комик, ведь на мероприятии присутствовали дети разного возраста. По словам Гурама, остроту материала он обсуждал с организаторами корпоратива, но предупредил, что не считает себя «комиком для любого возраста».

«Они предупредили, что будут дети, но сказали, что для них будет отдельная развлекательная комната с аниматорами», — подчеркнул комик.

Но дети оказались в зале в момент его выхода на сцену. Спорить с мужчиной, который пытался отнять микрофон у комика, взялся его фанат. Он защищал артиста и обещал «все решить».

«А мне это вообще зачем? Я стою на сцене, делаю свою работу, просто уйдите оба, я договорю и уйду», — заявил Амарян.

Конфликт разрешился благодаря владельцу базы отдыха. Тот напомнил, что на афише было указано возрастное ограничение мероприятия – 18+. Гурам смог закончить выступление, хотя чувствовал негодование зала. За выступление в Переславле в новогодний вечер получил полтора миллиона рублей. Монолог стал самым прибыльным в карьере артиста.