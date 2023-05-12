Комик Каргинов назвал причину закрытия шоу Talk

Стендап-комик Тимур Каргинов рассказал в прямом эфире подкаста «Бухарог Лайв» (выпуск доступен на YouTube) о том, почему закрылся проект ТНТ Talk.

По словам Каргинова, шоу подобного формата не может существовать всегда и было актуально в момент выхода.

«Мне кажется, всему свое время. (...) Сейчас это уже стало слишком просто. (...) В какой-то момент у тебя пропадает ощущение, что ты делаешь что-то особенное», — развил мысль Каргинов.

Также комик поделился мнением, что участники Talk (Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и сам Каргинов) за время съемок никак не развиваются, это невозможно в принципе.