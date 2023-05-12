Певица Ирина Дубцова высказала мнение о недовольных проектом экс-участниках «Фабрики звезд»
В эксклюзивном интервью «Пятому каналу» певица Ирина Дубцова в жесткой форме прокомментировала полные критики заявления бывших участников «Фабрики звезд».
По мнению звезды, неуверенность в себе, а также внутренние комплексы подталкивают экс-фабрикантов к публичной критике музыкального проекта. Ведь далеко не у всех участников шоу музыкальная карьера пошла в гору.
«А не сложилось, возможно, потому что это не их место в жизни. Они должны были стать врачами, юристами — кем-то другим», — заявила Дубцова.
Сама Ирина считает, что залогом ее успеха стала усердная работа.
«Я нон-стоп была в наушниках, писала песни. <…> Этим же занимался Доминик (Доминик Джокер – прим. ред.), этим же занимался Тимати», – подчеркнула певица.
Артистка рассказала, что как и другие музыканты, ставшие популярными, уделяла много времени работе и собственному образу.
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