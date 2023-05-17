Юмористка Воробей вспомнила, как просила Пугачеву помочь

Юмористка Елена Воробей вспомнила, как просила Аллу Пугачеву помочь
Известная российская артистка Елена Воробей вспомнила, как обращалась за помощью к Алле Пугачевой. Об эпизоде из своей жизни юмористка рассказала в рамках шоу «Легенда» на RTVI.
Как оказалось, певица Алла Пугачева помогла актрисе попасть на эстраду.
«Я подкатила к Алле Борисовне на полусогнутых. После этого она предложила быстренько пообщаться, наскоро, потому что ей нужно было идти в зал. Пока мы шли, я сказала, что хотела бы всерьез заняться эстрадой, что я вообще театральная артистка... Она сказала: «Ну, покажи мне свои песни», — поделилась воспоминаниями Елена Воробей.
Как сказала артистка, так у нее появился первый «блат» в шоу-бизнесе. Пугачева ей действительно помогла, и Воробей выступила с юмористической песней на важном концерте — «Рождественские встречи Пугачевой».