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Юмористка Елена Воробей вспомнила, как просила Аллу Пугачеву помочь

Известная российская артистка Елена Воробей вспомнила, как обращалась за помощью к Алле Пугачевой. Об эпизоде из своей жизни юмористка рассказала в рамках шоу «Легенда» на RTVI.

Юмористка Воробей вспомнила, как просила Пугачеву помочь
© РИА Новости

Как оказалось, певица Алла Пугачева помогла актрисе попасть на эстраду.

«Я подкатила к Алле Борисовне на полусогнутых. После этого она предложила быстренько пообщаться, наскоро, потому что ей нужно было идти в зал. Пока мы шли, я сказала, что хотела бы всерьез заняться эстрадой, что я вообще театральная артистка... Она сказала: «Ну, покажи мне свои песни», — поделилась воспоминаниями Елена Воробей.

Как сказала артистка, так у нее появился первый «блат» в шоу-бизнесе. Пугачева ей действительно помогла, и Воробей выступила с юмористической песней на важном концерте — «Рождественские встречи Пугачевой».

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Ранее Елена Воробей рассказала, как появился ее псевдоним.

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