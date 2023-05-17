Юмористка Воробей вспомнила, как просила Пугачеву помочь

«Я подкатила к Алле Борисовне на полусогнутых. После этого она предложила быстренько пообщаться, наскоро, потому что ей нужно было идти в зал. Пока мы шли, я сказала, что хотела бы всерьез заняться эстрадой, что я вообще театральная артистка... Она сказала: «Ну, покажи мне свои песни», — поделилась воспоминаниями Елена Воробей.