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Телеведущий Леонид Якубович заявил, что основатели Голливуда — его родственники

В выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Якубович рассказал, что принимавшие участие в основании известной кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer братья Шенки — его родственники.

Якубович — о родственной связи с основателями Голливуда
© РИА Новости

Телеведущий заявил, что Джозеф Шенк и Николас Шенк были двоюродными братьями его дедушки. Якубович поделился этим фактом, отметив, что еще во времена СССР его отцу пришло письмо от некой женщины, являвшейся родственницей одного из братьев Шенков.

Женщина, которая была продюсером одного из театров на Бродвее, сообщила о родстве Шенков с семьей Якубовича. В доказательство она приложила к письму лист с генеалогическим древом.

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Однако, письмо с изображением генеалогического древа, увы, не сохранилось: мать Леонида Якубовича предпочла избавиться от него, опасаясь негативной реакции советской власти на переписку с иностранцами.

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