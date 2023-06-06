Ренат Агзамов рассказал, как плачут участники его шоу

Телеведущий отметил, что дети готовы рисковать и не боятся, в отличие от взрослых, которые успели приобрести много комплексов за жизнь. По мнению Рената Агзаова, это связано с тем, что взрослые переживают о том, как они выглядят и что о них подумают. У детей этого нет, и поэтому они "просто берут и делают". Но в случае проигрыша расстраиваются и иногда плачут.