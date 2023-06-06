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Ведущий шоу "Кондитер.Дети" Ренат Агзамов рассказал, как плачут участники

Один из самых известных кондитеров России и ведущий шоу «Кондитер. Дети» Ренат Агзамов рассказал, как ведут себя дети-участники на съемках шоу, в интервью изданию "Телепрограмма".

Ренат Агзамов рассказал, как плачут участники его шоу
© РИА Новости

По словам Рената Агзамова, дети, решившие стать участниками телепередачи, не боятся ни камер, ни конкуренции. Но некоторые из них плачут, когда проигрывают.

Телеведущий отметил, что дети готовы рисковать и не боятся, в отличие от взрослых, которые успели приобрести много комплексов за жизнь. По мнению Рената Агзаова, это связано с тем, что взрослые переживают о том, как они выглядят и что о них подумают. У детей этого нет, и поэтому они "просто берут и делают". Но в случае проигрыша расстраиваются и иногда плачут.

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