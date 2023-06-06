Ренат Агзамов рассказал, как плачут участники его шоу

Ведущий шоу "Кондитер.Дети" Ренат Агзамов рассказал, как плачут участники
Один из самых известных кондитеров России и ведущий шоу «Кондитер. Дети» Ренат Агзамов рассказал, как ведут себя дети-участники на съемках шоу, в интервью изданию "Телепрограмма".
По словам Рената Агзамова, дети, решившие стать участниками телепередачи, не боятся ни камер, ни конкуренции. Но некоторые из них плачут, когда проигрывают.
Телеведущий отметил, что дети готовы рисковать и не боятся, в отличие от взрослых, которые успели приобрести много комплексов за жизнь. По мнению Рената Агзаова, это связано с тем, что взрослые переживают о том, как они выглядят и что о них подумают. У детей этого нет, и поэтому они "просто берут и делают". Но в случае проигрыша расстраиваются и иногда плачут.