Телеведущий Макаров ответил на слухи о конфликте с Мусагалиевым

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров рассказал, был ли у него конфликт с юмористом Азаматом Мусагалиевым. Об этом пишет "Пятый канал".

Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров вместе играли в команде КВН "Камызяки", а также снимались в шоу "Однажды в России".

В конце 2018 года Макаров покинул проект, после чего появились слухи о том, что причиной ухода стал конфликт с коллегой по сцене. Однако, по словам телеведущего, он никогда не ссорился с Азаматом Мусагалиевым. При необходимости артисты могут даже созвониться по телефону.