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Телеведущий Вячеслав Макаров ответил на слухи о конфликте с Азаматом Мусагалиевым

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров рассказал, был ли у него конфликт с юмористом Азаматом Мусагалиевым. Об этом пишет "Пятый канал".

Телеведущий Макаров ответил на слухи о конфликте с Мусагалиевым
© РИА Новости

Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров вместе играли в команде КВН "Камызяки", а также снимались в шоу "Однажды в России".

В конце 2018 года Макаров покинул проект, после чего появились слухи о том, что причиной ухода стал конфликт с коллегой по сцене. Однако, по словам телеведущего, он никогда не ссорился с Азаматом Мусагалиевым. При необходимости артисты могут даже созвониться по телефону.

Ведущий ушел из "Однажды в России" из-за плотного графика, а не из-за обид. Как рассказал Макаров, он считает себя неконфликтным человеком и ни с кем не ссорится.

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