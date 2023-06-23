Калашникова готова заменить Гузееву в шоу "Давай поженимся!"

Российская актриса и модель Анна Калашникова сообщила, что может выступить в роли ведущей шоу «Давай поженимся!». Ее слова передает издание «А теперь внимание!».

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По словам звезды, шоу «Давай поженимся!» нравится многим. Анна Калашникова убеждена, что передача должна вернуться в эфир. Также она отметила харизматичность ведущих, но при этом уточнила, что, если создатели шоу решат искать новых ведущих, то она с удовольствием попробует себя в этом качестве.

Кстати, Анна Калашникова вспомнила, что ее когда-то приглашали в шоу как участницу, но она так и не решилась.

Напомним, что в июне 2023 года должны начаться съемки новых выпусков шоу. Но Лариса Гузеева никак не комментировала эту новость, а Роза Сябитова сказала, что ей новых предложений не поступало.