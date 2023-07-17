"Просто открывают рот": появились подробности о кастинге в "Фабрику звезд"
Участник третьего сезона "Фабрики звезд" Руслан Курик описал кастинг в музыкальное реалити-шоу фразой "просто открывают рот". О своем опыте кастинга он рассказал в шоу Яны Чуриковой.
Руслан Курик, которого Яна Чурикова назвала бунтарем с "Фабрики звезд", отметил, что пробовал попасть в музыкальное шоу дважды.
"Я пришел на тупой кастинг, где просто открывают рот, я посмотрел, что-то там подергался и, слава богу, ушел", — рассказал Курик о своего первой попытке.
После кастинга его не взяли. Однако до этого он отправлял авторам проекта видеокассету, на которой была запись его выступления с песней "Крылья". Именно благодаря ей продюсер третьего сезона "Фабрики звезд" Александр Шульгин позвонил и сказал Курику приехать на шоу.
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