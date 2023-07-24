"Было очень агрессивно": Шепелев – о работе на телевидении в нулевых

По словам телеведущего, в 2000-е годы на Первом канале и телевидении в целом царила токсичная атмосфера. Об этом он рассказал в интервью Владу Аганову.

"Вообще тогда было в каком-то смысле агрессивное время. Не принято было, по крайней мере в окружении, в которое я попал на Первый канал, быть френдли. Все было очень агрессивно" – поделился своими воспоминаниями Дмитрий Шепелев .

Многие вели себя агрессивно, потому что были не уверены в себе, считает ведущий. Он признался, что не был готов попасть в такую среду. Вместе с тем Шепелеву хотелось подстроиться под нее, но не потерять в ней самого себя.