Александр Лойе высказался о современном "Ералаше"

"У меня есть вопросы к формату. Эта история классная, но кажется, что она была классной в свое время. Именно из-за формата. Сила «Ералаша» в том, что он был честным и узнаваемым. Когда дети смотрели «Ералаш», они видели там себя: школу, одноклассников, родителей. И в этом был кайф. А сейчас про нынешних детей, живущих вайнами и тиктоками, снимать «Ералаш», как его снимали раньше, нечестно. Дети сразу чувствуют фальшь", - сказал Лойе.