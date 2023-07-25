"Не так много перспектив": Александр Лойе высказался о современном "Ералаше"
Актер Александр Лойе рассказал об участии в съемках "Ералаша" и о том, что думает про современный формат детского юмористического шоу. Он дал интервью изданию "Газета.Ru".
Лойе сыграл в киножурнале веселого рыжеволосого мальчика. По его словам, он философски относится к своему детскому успеху, но ему не хотелось бы, чтобы его знали только по одной роли.
"Конечно, не хочется, как группа «Земляне» петь «Траву у дома» 40 лет подряд", - признался актер.
К современному "Ералашу" Александр Лойе относится скептически. Он уже не смотрит новые выпуски и считает, что в прежнем формате у шоу сегодня "нет так много перспектив".
"У меня есть вопросы к формату. Эта история классная, но кажется, что она была классной в свое время. Именно из-за формата. Сила «Ералаша» в том, что он был честным и узнаваемым. Когда дети смотрели «Ералаш», они видели там себя: школу, одноклассников, родителей. И в этом был кайф. А сейчас про нынешних детей, живущих вайнами и тиктоками, снимать «Ералаш», как его снимали раньше, нечестно. Дети сразу чувствуют фальшь", - сказал Лойе.