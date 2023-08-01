Талантливая актриса Наталья Рудова рассказала о своих чувствах по отношению к коллеге по профессии, Анне Хилькевич, с которой они вместе снимались в шоу "Выжить в Дубае". Рудова призналась в своем личном аккаунте в соцсетях, что не испытывает никакого личного негатива к звезде, несмотря на некоторые недопонимания, произошедшие на проекте.

Актриса отметила, что все, что происходило в рамках шоу, было частью зрелищного формата передачи. Несмотря на возникшие споры и конфликты, она не намерена держать обиду и ссору вне экрана. Рудова подчеркнула, что она и Хилькевич хорошие знакомые, но не являются близкими друзьями.

Ситуация между двумя актрисами возникла в одном из выпусков "Выжить в Дубае", когда Анна Хилькевич обвинила футболиста Павла Мамаева в манипуляциях и навязывании своих взглядов другим участникам. Рудова, вместе с другими знаменитостями, поддержала спортсмена. После этого скандала, Хилькевич перешла в команду соперников.