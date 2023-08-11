"Я вам не дам эти деньги": Парфенюк призналась, сколько должна КВН

Звезда шоу "Женский форума" Ольга Парфенюк сейчас популярна и в Интернете, и на телевидении, однако в начале своей карьеры, комик была участницей команды КВН "Азбука" из Благовещенска. В своем интервью на канале "Мадонна Мур" на платформе YouTube девушка рассказала, почему и за что до сих пор должна легендарной телевизионной игре около двухсот тысяч рублей.

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По словам Парфенюк, теперь она вовсе не интересуется тем, что происходит в КВН – ей не близко все, что там подается, потому к некогда любимому проекту она охладела. Ольга призналась, что для многих бывших участников КВН стало открытием то, что на юморе оказывается можно зарабатывать деньги, а не отдавать свои, как это было тогда.

Звезда рассказала, что КВН вечно на что-то собирал деньги – организационные взносы, выкупы целых секторов в зале для зрителей, которые должны были сидеть в футболках с логотипами команды и поддерживать ее громкими кричалками, которые также придумывали сами участники команды.

«Мы до сих пор КВН, по-моему, 180 тысяч рублей. Извините, пожалуйста. Если мне кто-то позвонит, я вам не дам эти деньги. Мы до Высшей лиги не дошли только до Премьер», – призналась Парфенюк.