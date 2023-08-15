Ведущий "Дома-2" раскрыл закулисье проекта

Ведущий проекта "Дом-2" раскрыл закулисье проекта
Охрана не разнимает участников популярного реалити-шоу "Дом-2" в случае драки, а все их конфликты и выяснения отношений не являются постановочными. Об этом в интервью журналу Teleprogramma.pro рассказал ведущий проекта Антон Беккужев.
По его словам, на "Доме-2" есть специальные сотрудники, в обязанности которых входит охрана периметра съемочной площадки. Однако они не вмешиваются в жизнь участников телешоу.
"То есть если среди героев происходит драка, то разнимают их только сами участники".
Вместе с тем случаются исключения из правил, признался Беккужев. Так, однажды на Сейшелах подрались Настя Лисова и Кристина Дерябина. Поблизости никого не было, только операторы, которые снимали разговор двух девушек.
"Драка участниц была настолько жесткой, что один из операторов выбежал из-за камеры и разнял скандалисток, так как никто другой в этот момент остановить их не мог".
Ведущий также рассказал, что для съемок не предусмотрен никакой сценарий. По его мнению, "Дом-2" "ценен именно теми реальными эмоциями, которые переживают герои шоу, именно поэтому телестройку любят и смотрят столько лет".
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