Ведущий "Дома-2" раскрыл закулисье проекта

Охрана не разнимает участников популярного реалити-шоу "Дом-2" в случае драки, а все их конфликты и выяснения отношений не являются постановочными. Об этом в интервью журналу Teleprogramma.pro рассказал ведущий проекта Антон Беккужев.

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По его словам, на "Доме-2" есть специальные сотрудники, в обязанности которых входит охрана периметра съемочной площадки. Однако они не вмешиваются в жизнь участников телешоу.

"То есть если среди героев происходит драка, то разнимают их только сами участники".

Вместе с тем случаются исключения из правил, признался Беккужев. Так, однажды на Сейшелах подрались Настя Лисова и Кристина Дерябина. Поблизости никого не было, только операторы, которые снимали разговор двух девушек.

"Драка участниц была настолько жесткой, что один из операторов выбежал из-за камеры и разнял скандалисток, так как никто другой в этот момент остановить их не мог".