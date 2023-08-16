Юмористка рассказала об ошибках редакторов КВН

Комик Елена Борщева рассказала о том, что редактор КВН ошибались. Об этом она сообщила в интервью "Центральному телевидению", опубликованному на YouTube.

Как отметила Борщева, редакторы КВН отбирают лучшие шутки для выступлений. Однако они могли ошибаться. Случалось такое, что редакторы говорили о том, что шутка очень смешная, но зал на нее вообще не реагировал.

По словам Борщевой, с ней такое случилось один раз. Поэтому она считает юмор субъективной вещью.

Также она рассказала, что для того, чтобы понять, отреагирует ли зал на шутку, надо понять, понравится ли она широкой аудитории.