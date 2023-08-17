Участник шоу "Выжить в Дубае" рассказал о самом тяжелом испытании
Участник реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ Сергей Лаптев рассказал, какой испытание оказалось для него самым сложным в проекте. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Лаптев признался, что хуже всего он перенес испытание, когда ему пришлось колоть лед в пустыне в жару.
"Было очень трудно. Еще и стараться делать это быстрее соперников", - поделился участник телешоу.
В эфире показали всего несколько минут конкурса, но на самом деле он длился около часа.
Сергей Лаптев соревновался против звездной команды. По его словам, она справилась с заданием лучше других участников, особенно благодаря бывшему футболисту Павлу Мамаеву.
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