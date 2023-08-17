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Участник шоу "Выжить в Дубае" рассказал о самом тяжелом испытании

Участник реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ Сергей Лаптев рассказал, какой испытание оказалось для него самым сложным в проекте. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Участник шоу "Выжить в Дубае" рассказал о самом тяжелом испытании
© Кадр из видео

Лаптев признался, что хуже всего он перенес испытание, когда ему пришлось колоть лед в пустыне в жару.

"Было очень трудно. Еще и стараться делать это быстрее соперников", - поделился участник телешоу.

В эфире показали всего несколько минут конкурса, но на самом деле он длился около часа.

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Сергей Лаптев соревновался против звездной команды. По его словам, она справилась с заданием лучше других участников, особенно благодаря бывшему футболисту Павлу Мамаеву.

Ранее Анна Хилькевич пожаловалась на участников шоу «Выжить в Дубае».

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