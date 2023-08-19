«Дорога в кавер-бэнды»: Агутин — об участниках шоу «Голос»

Один из наставников популярного музыкального проекта в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец поделился мнением о том, что ожидает в будущем участников шоу.

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Леонид Агутин считает, что рассчитывать на популярность после проекта «Голос» его участникам не стоит.

Для того, чтобы попасть на эстраду и стать известным, по мнению певца, недостаточно просто засветиться на телевидении, отметил певец. Успеха достигают лишь немногие.

Дорога участников, даже самых хороших, только в кавер-бэнды, — сказал Агутин.

По мнению исполнителя, на российском телевидении лишь «Фабрика звезд» смогла дать молодым певцам шанс на мгновенную популярность, поскольку на проекте писали песни специально под конкретных людей. Зрители же имели возможность наблюдать за своими любимцами и сразу становиться их поклонниками.