Участница шоу "Женский стендап" на ТНТ Ирина Мягкова показала, как проходят их туры по городам на самом деле. Роликом с распорядком дня юмористка поделилась в своем Telegram-канале.

По словам девушки, многие считают, что гастроли комиков — это "чистый кайф" и путешествие по городам. Однако на самом деле это миф.

Мягкова показала, как в день выступления она успевает только прилететь, заселиться в отель, принять душ, собраться, провести концерт и сразу же отправиться обратно в аэропорт, чтобы полететь в другой город.