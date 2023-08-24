Актриса Екатерина Варнава поделилась своим мнением о конфликте Люси Чеботиной и Иды Галич. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Дукалити".

Конфликт произошел из-за того, что певица Люся Чеботина сорвала съемки шоу "1-11" блогера Иды Галич. Артистку пригласили в качестве гостя, она согласилась, но не пришла, объясним в последний момент это своим плохим самочувствием.

По словам Екатерины Варнавы, она принимала участие в шоу Иды Галич и знает, что съемки проходят в школе с детьми. Поэтому она считает, что в таких случаях многое зависит от гостя, и надо предупреждать об отказе хотя бы вечером за день до встречи.