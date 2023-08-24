$94.44+0.32102.25-0.51

Екатерина Варнава высказалась о конфликте Галич и Чеботиной

Актриса Екатерина Варнава поделилась своим мнением о конфликте Люси Чеботиной и Иды Галич. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Дукалити".

Конфликт произошел из-за того, что певица Люся Чеботина сорвала съемки шоу "1-11" блогера Иды Галич. Артистку пригласили в качестве гостя, она согласилась, но не пришла, объясним в последний момент это своим плохим самочувствием.

По словам Екатерины Варнавы, она принимала участие в шоу Иды Галич и знает, что съемки проходят в школе с детьми. Поэтому она считает, что в таких случаях многое зависит от гостя, и надо предупреждать об отказе хотя бы вечером за день до встречи.

"Расстались не очень хорошо": Данко рассказал, почему его не зовут на шоу "Маска"

"В данной истории артист, который не приехал, согласившись предварительно, должен был дать людям, которые организовывают этот процесс, возможность быстро переиграть", — сказала актриса.

Ранее продюсер "Холостяка" рассказал об изнанке шоу.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости