Екатерина Варнава высказалась о конфликте Галич и Чеботиной
Актриса Екатерина Варнава поделилась своим мнением о конфликте Люси Чеботиной и Иды Галич. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Дукалити".
Конфликт произошел из-за того, что певица Люся Чеботина сорвала съемки шоу "1-11" блогера Иды Галич. Артистку пригласили в качестве гостя, она согласилась, но не пришла, объясним в последний момент это своим плохим самочувствием.
По словам Екатерины Варнавы, она принимала участие в шоу Иды Галич и знает, что съемки проходят в школе с детьми. Поэтому она считает, что в таких случаях многое зависит от гостя, и надо предупреждать об отказе хотя бы вечером за день до встречи.
"В данной истории артист, который не приехал, согласившись предварительно, должен был дать людям, которые организовывают этот процесс, возможность быстро переиграть", — сказала актриса.