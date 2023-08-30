Звезда "Женского стендапа" рассказала о травле в школе

Звезду "Женского стендапа" Карину Мейханаджян в школе травили за лишний вес. О том, как ей удавалось справляться с подобным отношением, девушка рассказала в интервью FIMETIME TV.

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Одноклассники часто подшучивали над Кариной за лишние килограммы и в какой-то момент даже создали группу в социальных сетях, в которой обсуждали ее внешний вид. Насмешки и издевки привели к появлению комплексов, однако Мейханаджян нашла способ пережить этот непростой этап.

"Благодаря этим ребятам и этой группе я стала заниматься юмором... <...> Самоирония – это когда запоминаешь, как над тобой стебутся одноклассники, и сам так шутишь", – высказалась Карина на этот счет.

По словам юмористки, когда человек шутит над собой раньше других людей, то они "остаются без своего главного оружия".