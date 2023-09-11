Герои из "Наша Russia" вернутся на экраны

В скором времени зрители вновь увидят на экранах телевизоров героев из юмористической передачи "Наша Russia". Об этом заявил Сергей Светлаков в эфире "Шоу Воли".

© Кадр из сериала "Наша Russia"

Через 3 года проекту "Наша Russia" исполняется 20 года. К этой дате Светлаков и Галустян, возможно, объединятся для выпуска особенного проекта, однако уже и сейчас для фанатов ситкома есть радостная новость.

Так, по словам Сергея, он работает над собственным проектом, в котором перевоплотится во многих хорошо известных россиянам персонажей. В сольном проекте Светлакова "оживут" говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, повзрослевший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна. Последняя, правда, сменит поле деятельности и на этот раз предстанет в роли гадалки.