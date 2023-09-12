"Мы благополучно «скисли»". Морозов — о закрытии "Кривого зеркала"

Юморист Александр Морозов в беседе с "АиФ" раскрыл причину, по которой закрыли "Кривое зеркало".

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Морозов напомнил, что "Кривое зеркало" просуществовало 11 лет, и это довольно долго для юмористического шоу.

"Мы благополучно «скисли», хотя, наверно, это грубовато звучит по отношению к моим коллегам", – подчеркнул Морозов.

Юморист добавил, что после съемок "Кривого зеркала" все артисты разъезжались на сольные гастроли, где зарабатывали гораздо больше. По этой причине юмористы постепенно начали уходить из проекта.

"Кривое зеркало" просуществовало с 2002 по 2013 год.