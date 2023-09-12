Дорохов рассказал, почему однажды чуть не расплакался из-за Маслякова

Популярный комик, участник команды КВН "Камызяки" Денис Дорохов однажды чуть не расплакался от слов ведущего популярной игры-викторины Александра Маслякова . В этом он признался в шоу Басты "Вопрос ребром".

По словам Дорохова, как-то раз перед выходом на сцену он разминался за кулисами. Как вдруг с риторическим вопросом к нему обратился сам Александр Масляков. Дениса удивило, что ведущий знает его имя.