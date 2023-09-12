Дорохов рассказал, почему однажды чуть не расплакался из-за Маслякова

Комик Денис Дорохов рассказал, почему однажды чуть не расплакался из-за Александра Маслякова
Популярный комик, участник команды КВН "Камызяки" Денис Дорохов однажды чуть не расплакался от слов ведущего популярной игры-викторины Александра Маслякова. В этом он признался в шоу Басты "Вопрос ребром".
По словам Дорохова, как-то раз перед выходом на сцену он разминался за кулисами. Как вдруг с риторическим вопросом к нему обратился сам Александр Масляков. Дениса удивило, что ведущий знает его имя.
"Я за кулисами разминаюсь, и он такой: "Что, разминаешься, Денис?" Я чуть не заплакал, он по имени меня назвал, он знает мое имя".
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