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Комик Артем Муратов рассказал о необычном случае на съемках шоу "Студия Союз" на канале ТНТ

Однажды во время съемок юмористической программы "Студия Союз" на телеканале ТНТ один из зрителей уснул. Об этом в шоу "Женский форум" рассказал комик, бывший игрок команд КВН "Гарвард" и "Союз" Артем Муратов.

Комик рассказал о необычном случае на съемках шоу "Студия Союз"
© Кадр из шоу "Женский форум"

Курьезный случай произошел на технической репетиции выпуска. В тот момент, когда требовалось проявлять эмоции наиболее активно, Муратов заметил зрителя, который сидел в первом ряду с закрытыми глазами и расслабленной позе.

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"У нас все ржут, гости какие-то звездные. "Студию Союз" когда мы снимали. Все круто, все супер. У нас последний конкурс, когда нужно орать...".

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