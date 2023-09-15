Комик рассказал о необычном случае на съемках шоу "Студия Союз"

Однажды во время съемок юмористической программы "Студия Союз" на телеканале ТНТ один из зрителей уснул. Об этом в шоу "Женский форум" рассказал комик, бывший игрок команд КВН "Гарвард" и "Союз" Артем Муратов.

© Кадр из шоу "Женский форум"

Курьезный случай произошел на технической репетиции выпуска. В тот момент, когда требовалось проявлять эмоции наиболее активно, Муратов заметил зрителя, который сидел в первом ряду с закрытыми глазами и расслабленной позе.

"У нас все ржут, гости какие-то звездные. "Студию Союз" когда мы снимали. Все круто, все супер. У нас последний конкурс, когда нужно орать...".