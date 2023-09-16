Ярослава Дегтярева не прошла отбор в шоу «Голос. Уже не дети»
Повзрослевшая финалистка пятого сезона музыкального шоу Ярослава Дегтярева не сумела пройти этап слепых прослушиваний в проекте. Эфир состоялся накануне вечером.
В 2016 году Ярослава, исполнившая песню «Кукушка» в отборочном туре «Голос. Дети» стала финалисткой проекта, завоевав восхищение и любовь зрителей. Теперь же девушка, которой уже исполнилось 15 лет, решила сменить репертуар для слепых прослушиваний, выбрав народную песню «Ой, то не вечер».
Однако, ни один из наставников проекта к Ярославе не повернулся.
Девушка призналась, что была очень разочарована, поскольку рассчитывала пройти отбор.
«Во мне все еще есть та маленькая девочка, которая пела «Кукушку», — сказала Ярослава.
При этом Дегтярева отметила, что несмотря на обиду, счастлива вновь оказаться на знакомой сцене, спустя несколько лет.