Ведущая "Жди меня" Татьяна Арнтгольц объяснила свой уход из программы

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц назвала причину уходу из передачи "Жди меня" на НТВ. Об этом пишет издание "СтарХит".

Вместе Александром Лазаревым-младшим Татьяна Арнтгольц вела программу в течение пяти лет. Но теперь, по ее словам, ей пора двигаться дальше.

Телеведущая опровергла слухи о конфликтах и беременности. Это было ее решение. Татьяна Арнтгольц призналась, что очень устала, а для работы в таком проекте нужна "огромная эмпатия" и "включение".

"Без этого быть ведущей такой программы не честно! Я устала", - заявила актриса.

Она поблагодарила всю команду "Жди меня" и сказала, что Александр Лазарев - ее лучший партнер, "необыкновенно чуткий и тонкий".