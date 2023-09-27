На «Золотом глобусе» появятся награды за кассовые сборы и лучший стендап

Премия «Золотой глобус» представит две новые категории в своей предстоящей январской трансляции. Об этом сообщает Variety. В этих категориях будут отмечены популярные фильмы, получившие глобальный охват как по кассовым сборам, так и по потоковым просмотрам, а также будут отмечены лучшие выступления в стендап-комедиях.

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Первая новая премия — «Золотой глобус» за кинематографические и кассовые достижения. Номинантами, отвечающими критериям, станут одни из самых высокооплачиваемых и просматриваемых художественных фильмов года, которые также продемонстрируют творческое мастерство.

Во время выпуска фильмы должны были собрать не менее 150 миллионов долларов, из которых 100 миллионов долларов должны были быть получены в прокате внутри страны. Потоковые фильмы с соответствующей аудиторией будут рассматриваться на основе данных из «признанных отраслевых источников», сообщает Globes. Восемь фильмов будут претендовать на этот приз, а также смогут соревноваться в таких категориях, как «Лучший драматический фильм» или «Комедия», если они соответствуют критериям в этих областях.

Вторая новая категория, «Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении», присуждается за выдающуюся работу комика в традиционном стендап-формате. Будут рассмотрены специальные комедийные программы, транслируемые по телевидению, а также по потоковому кабелю и кабелю с оплатой за просмотр. У проектов должен быть признанный дистрибьютор, а отдельные учетные записи в социальных сетях не допускаются.

«Золотой глобус» имеет богатую историю поддержки и чествования комиков, и мы очень рады отметить их блестящие достижения наряду с выдающимися перфомансами в кино и на телевидении», — сказала президент «Золотого глобуса» Хелен Хене.