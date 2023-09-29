Участник шоу «Голос. Уже не дети» рассказал о спорах с Гагариной

Исполнитель в интервью StarHit объяснил, что ему не нравится в работе со своей новой наставницей.

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Певец по имени Акмаль впервые появился на экранах в пятом сезоне проекта «Голос. Дети» в 2017 году, став участником команды Басты. Юному исполнителю удалось дойти до финала, но победителем сезона он не стал.

Спустя шесть лет Акмаль вернулся на знакомую сцену и стал участником шоу «Голос. Уже не дети». Теперь юноша выбрал в качестве наставника Полину Гагарину и присоединился к ее команде.

Акмаль признался, что немного жалеет, что не выбрал в наставники Егора Крида, потому что ему импонирует его отношение к своим подопечным. Певец признался, что его приятно удивило, что и Гагарина приезжает на репетиции, чтобы помочь детям, но, по словам Акмаля, порой ему казалось, что эта помощь наигранная.

Также Акмаль отметил, что позволял себе спорить с наставницей, поскольку имеет уже некоторый опыт выступлений на сцене. Так, исполнитель просил Гагарину перед своим вторым выступлением в рамках проекта учесть его пожелания.

Певец также отметил, что хотел чувствовать себя уверенно, поэтому порой делал так, как сам считал нужным.

«А это не очень нравится Полине и ее команде», — отметил Акмаль.