Бэлла Кузнецова раскрыла закулисье "Пацанок"

Бэлла Кузнецова раскрыла закулисье реалити-шоу "Пацанки"
Продюсеры и редакторы проекта "Пацанки" за кадром регулярно общались с участницами проекта и помогали им. Об этом финалистка пятого сезона реалити-шоу Бэлла Кузнецова рассказала в ходе интервью Наташе Гасанхановой.
По словам Кузнецовой, на проекте действовали определенные правила. Так, например, девушкам нельзя было выходить на улицу. Вместе с тем команда, которая работала над шоу, контактировала с участницами и оказывала им поддержку.
"С нами работали. Нам помогали продюсеры, руководитель проекта, редакторы те же. То есть ты просто сидишь и общаешься с ними, чем-то делишься, и они реально тебе помогают. То есть нет такого, чтобы ты как обезьянка в клетке", – рассказала Бэлла.
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