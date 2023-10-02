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Бэлла Кузнецова раскрыла закулисье реалити-шоу "Пацанки"

Продюсеры и редакторы проекта "Пацанки" за кадром регулярно общались с участницами проекта и помогали им. Об этом финалистка пятого сезона реалити-шоу Бэлла Кузнецова рассказала в ходе интервью Наташе Гасанхановой.

Бэлла Кузнецова раскрыла закулисье "Пацанок"
© Соцсети

По словам Кузнецовой, на проекте действовали определенные правила. Так, например, девушкам нельзя было выходить на улицу. Вместе с тем команда, которая работала над шоу, контактировала с участницами и оказывала им поддержку.

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"С нами работали. Нам помогали продюсеры, руководитель проекта, редакторы те же. То есть ты просто сидишь и общаешься с ними, чем-то делишься, и они реально тебе помогают. То есть нет такого, чтобы ты как обезьянка в клетке", – рассказала Бэлла.

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