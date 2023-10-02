Бэлла Кузнецова раскрыла закулисье "Пацанок"

"С нами работали. Нам помогали продюсеры, руководитель проекта, редакторы те же. То есть ты просто сидишь и общаешься с ними, чем-то делишься, и они реально тебе помогают. То есть нет такого, чтобы ты как обезьянка в клетке", – рассказала Бэлла.