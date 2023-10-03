"Был приятно удивлен". Победитель "Битвы шефов" рассказал о закулисье проекта
Победу в третьем сезоне популярного кулинарного поединка "Битва шефов" одержал 37-летний шеф-повар Михаил Никулин. В интервью местному изданию Smolnarod он рассказал, как проходили съемки шоу.
По словам мужчины, принять участие в проекте ему посоветовал коллега. Михаил заполнил анкету, записал видео, презентовав себя, и выслал фотографии тех блюд, которые он может приготовить. В итоге его резюме было одобрено.
Съемки проходили в плотном графике, с 7 до 21 часов, практически без остановок. Между этапами были небольшие перерывы, рассказал шеф-повар, но длились они не более 5 минут. На саму готовку блюд отводилось около 1 часа.
Михаил признался, что считает Константина Ивлева и Рената Агзамова настоящими профессионалами своего дела.
"Их комментарии и замечания о блюдах не наиграны и не преувеличены. Я был этому приятно удивлен. Критика в адрес поваров всегда была объективной, и в мой – тоже. Если я был бы на месте ведущих, наверное, сказал бы о вкусовых качествах блюд то же самое".
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