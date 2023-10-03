"Был приятно удивлен". Победитель "Битвы шефов" рассказал о закулисье проекта

"Их комментарии и замечания о блюдах не наиграны и не преувеличены. Я был этому приятно удивлен. Критика в адрес поваров всегда была объективной, и в мой – тоже. Если я был бы на месте ведущих, наверное, сказал бы о вкусовых качествах блюд то же самое".