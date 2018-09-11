Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х 

1/6 Александра Яковлева — звезда первого советского блокбастера "Экипаж" и музыкальных фильмов "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов". Активно снималась до 1993 года, после чего ушла из кино и сделала карьеру в транспортной сфере. Фото: Кадр из фильма "Чародеи"

2/6 Татьяна Друбич — муза и бывшая жена Сергея Соловьева. Врач по образованию, она сыграла в знаковых фильмах своего времени: "Сто дней после детства", "Асса", "Десять негритят". Но связала свою жизнь с медициной, сейчас возглавляет совет благотворительного фонда "Вера". Фото: Кадр из фильма "Десять негритят"

3/6 Татьяна Лютаева прославилась ролью Анастасии Ягужинской в главной историко-приключенческой саге конца 80-х годов. Но вскоре после съемок вместе с мужем уехала в Вильнюс. В 2004 году вернулась в Москву и успешно продолжила свою кинокарьеру. Мать другой известной красавицы — Агнии Дитковските. Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

4/6 Ольга Машная — еще одна звезда "Гардемаринов" и главная актриса остросоциальных драм восьмидесятых, таких как "Никудышняя" и "Пацаны". Также была известна своим браком с легендарным актером Валерием Приемыховым. Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед"

5/6 Тамара Акулова прославилась главными ролями в экранизации романа Вальтера Скотта "Айвенго" и многосерийной приключенческой саге Говорухина по роману Жюля Верна "Дети капитана Гранта". В 90-е годы почти не снималась, преподавала актерское мастерство. На экраны вернулась с фильмом "Наследницы". Фото: Кадр из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»