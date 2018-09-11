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Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х
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Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х 

Рамблер 19 часов назад
Главные актрисы этой эпохи отличались дерзкой, опасной красотой.
1/6  Александра Яковлева — звезда первого советского блокбастера "Экипаж" и музыкальных фильмов "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов". Активно снималась до 1993 года, после чего ушла из кино и сделала карьеру в транспортной сфере.
Фото:
2/6  Татьяна Друбич — муза и бывшая жена Сергея Соловьева. Врач по образованию, она сыграла в знаковых фильмах своего времени: "Сто дней после детства", "Асса", "Десять негритят". Но связала свою жизнь с медициной, сейчас возглавляет совет благотворительного фонда "Вера".
Фото:
3/6  Татьяна Лютаева прославилась ролью Анастасии Ягужинской в главной историко-приключенческой саге конца 80-х годов. Но вскоре после съемок вместе с мужем уехала в Вильнюс. В 2004 году вернулась в Москву и успешно продолжила свою кинокарьеру. Мать другой известной красавицы — Агнии Дитковските.
Фото:
4/6  Ольга Машная — еще одна звезда "Гардемаринов" и главная актриса остросоциальных драм восьмидесятых, таких как "Никудышняя" и "Пацаны". Также была известна своим браком с легендарным актером Валерием Приемыховым.
Фото:
5/6  Тамара Акулова прославилась главными ролями в экранизации романа Вальтера Скотта "Айвенго" и многосерийной приключенческой саге Говорухина по роману Жюля Верна "Дети капитана Гранта". В 90-е годы почти не снималась, преподавала актерское мастерство. На экраны вернулась с фильмом "Наследницы".
Фото:
6/6  Марина Зудина стала популярной после главной роли в фильме «Валентин и Валентина». После яркого дебюта сыграла сказочную царевну ("После дождичка в четверг"), свою сомневающуюся современницу ("По главной улице с оркестром") и пушкинскую героиню в дуэте с Михаилом Ефремовым ("Дубровский").
Фото:
Советское кино 80-х отличало предчувствие перемен и поиск новых типажей. Наверное поэтому главные актрисы этой эпохи обладали дерзкой, несоветской красотой. Шесть самых красивых актрис советского кинозаката — в нашей фотогалерее.
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