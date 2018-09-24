Самые красивые советские актрисы 1970-х

Семидесятые в советском кино подарили нам целую плеяду звездных красавиц. Каждая из них обладала своей неповторимой харизмой и особенной, индивидуальной красотой. Но всем была присуща вечная женственность, особенно востребованная в это время. Самые яркие советские киноактрисы, заявившие о себе в это время — в нашей фотогалерее.

Ирина Алферова — главная романтическая красавица советского кино. Блистательно заявила о себе в экранизации романа А. Толстого "Хождение по мукам", где сыграла одну из двух главных героинь — Дашу Булавину. В дальнейшем прославилась ролью Констанции, возлюбленной д’Артаньяна и Кати Лавровой в фильме "С любимыми не расставайтесь", где сыграла со своим тогдашним мужем Александром Абдуловым.

Светлана Пенкина — коллега Алферовой по сериалу "Хождение по мукам", работа в котором стала дня нее дипломной ролью. Заметной работой стала ее роль в фильме "Берегите женщин".

Ирина Мирошниченко — роковая красавица эпохи застоя. На ее счету — классические героини, бесстрашные разведчицы, иностранные революционерки, современницы, задающиеся вечными вопросами, и даже королева пиратов.

Ирина Купченко — эталонная барышня советского кино. Она превосходно воплощала как классических героинь золотого 19 века, так и своих современниц, неординарных женщин эпохи. Все ее роли отличает особая интеллигентность.

Елена Проклова заявила о себе еще в детстве, сыграв милую Герду в "Снежной королеве" и настойчивую пионерку в "Звонят, откройте дверь". Ее взрослые роли отмечены тонким лиризмом и ярким обаянием.

Ольга Остроумова — "наша Марина Влади ", прославилась еще дебютной ролью школьницы в фильме "Доживем до понедельника". Но настоящая слава пришла к ней в следующем фильме Ростоцкого "А зори здесь тихие", где она сыграла отчаянную красавицу Женьку Комелькову, которая гибнет в неравном бою с фашистами.

Маргарита Терехова — звезда авторского кино и костюмно-исторических фильмов. Гордая Диана, соблазнительная Миледи, благочестивая Марта, властная Феодора — аристократическая красота определила ее амплуа. В шедевре Тарковского "Зеркало" она сыграла сразу две роли: мать и жену главного героя, создав образ неизменной притягательности и тайны.

Светлана Тома (Фомичева) — главная советская киноцыганка. Прославилась своими ролями цыганских красоток: страстных, непокорных, печальных, трогательно-нежных. Ей принадлежит одна из самых завораживающих откровенных сцен в истории советского кино ("Табор уходит в небо").