Кем стали дети из советского кино, когда выросли

Эти актеры стали знамениты еще в детстве, но их судьбы сложились по-разному. Что с ними стало и как они выглядят сейчас?

Братья Юрий Владимир Торсуевы , сыгравшие Электроника и Сыроежкина, занялись бизнесом и живут сейчас в разных странах. В кино не снимаются.

Дмитрий Иосифов стал знаменит благодаря роли Буратино, он продолжил актерскую карьеру, а сейчас занимается режиссурой, снимает клипы, рекламные ролики и сериалы.

Наталья Гусева , знаменитая Алиса Селезнева , в которую были влюблены все или почти все советские мальчишки, не стала продолжать актерскую карьеру. Сейчас работает химиком-биологом.

Светлана Ступак — озорная Пеппи Длинный Чулок — не стала связывать жизнь с кино. По слухам, трижды была замужем, а сейчас воспитывает дочь.

Татьяна Проценко , незабываемая Мальвина, окончила ВГИК, но от предложений сниматься в кино или на телевидении отказывается. Зато пишет стихи!

Федор Дунаевский продолжил сниматься после работы в фильме "Курьер", затем пробовал себя в режиссуре, а сейчас живет в Израиле и занимается бизнесом.