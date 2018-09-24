Кем стали дети из советского кино, когда выросли 

Эти актеры стали знамениты еще в детстве, но их судьбы сложились по-разному. Что с ними стало и как они выглядят сейчас?
Братья Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие Электроника и Сыроежкина, занялись бизнесом и живут сейчас в разных странах. В кино не снимаются.
Дмитрий Иосифов стал знаменит благодаря роли Буратино, он продолжил актерскую карьеру, а сейчас занимается режиссурой, снимает клипы, рекламные ролики и сериалы.
Наталья Гусева, знаменитая Алиса Селезнева, в которую были влюблены все или почти все советские мальчишки, не стала продолжать актерскую карьеру. Сейчас работает химиком-биологом.
Светлана Ступак — озорная Пеппи Длинный Чулок — не стала связывать жизнь с кино. По слухам, трижды была замужем, а сейчас воспитывает дочь.
Татьяна Проценко, незабываемая Мальвина, окончила ВГИК, но от предложений сниматься в кино или на телевидении отказывается. Зато пишет стихи!
Федор Дунаевский продолжил сниматься после работы в фильме "Курьер", затем пробовал себя в режиссуре, а сейчас живет в Израиле и занимается бизнесом.
Яна Поплавская за роль Красной шапочки получила государственную премию СССР. Сейчас работает на телевидении.