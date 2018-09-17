Советская киноиндустрия умела создавать картинку безоблачного счастливого детства без ярких игрушек и модных гаджетов. Обаятельные юные актеры были немаловажной частью этого процесса. Но судьбы некоторых из них впоследствии сложились плачевно. Трагические судьбы советских детей-актеров — в нашей фотогалерее.
Ян Пузыревский прославился ролью Кая в "Тайне Снежной королевы" (1986), где сыграл с советскими звездами: Фрейндлих, Ефремовым, Артмане. Окончил "Щуку", работал в Молодежном театре и на Таганке. Женился в 18 лет. 3 апреля 1996 года пришел к жене, с которой не жил вместе, и выбросился из окна с маленьким сыном. Ребенок выжил. Пузыревский похоронен на Ваганьковском кладбище.
Дмитрий Егоров, сын актрисы Натальи Кустинской и дипломата Олега Волкова, приемный сын космонавта Бориса Егорова, стал звездой после роли в школьной драме "Чучело" (1983) Ролана Быкова. Окончил экономический факультет МГИМО, в кино больше не снимался. Личная жизнь сложилась неудачно, Егоров пристрастился к наркотикам. Обстоятельства смерти остаются до конца невыясненными.
Сергей Шевкуненко стал знаменитым после главной роли в "Кортике" и "Бронзовой птице". Заметной стала также его работа в "Пропавшей экспедиции". Из семьи работников "Мосфильма", с детства был хулиганом. После школы связался с криминалом. В общей сложности — 5 судимостей, был лидером Мосфильмовской ОПГ. 11 февраля 1995 года был убит вместе с матерью в своей квартире.
Алексей Фомкин известен зрителям по роли в телефильме "Гостья из будущего" (1984) и участием в нескольких выпусках «Ералаша». Из-за постоянных съемок не получил аттестат, только справку. Из-за службы в армии не смог сниматься. Потом работал в МХАТе, но был уволен. В последние годы жил во Владимире, в ночь на 24 февраля 1996 года погиб при пожаре, будучи в гостях у друзей.