Трагические судьбы советских детей-актеров 

1/4 Ян Пузыревский прославился ролью Кая в "Тайне Снежной королевы" (1986), где сыграл с советскими звездами: Фрейндлих, Ефремовым, Артмане. Окончил "Щуку", работал в Молодежном театре и на Таганке. Женился в 18 лет. 3 апреля 1996 года пришел к жене, с которой не жил вместе, и выбросился из окна с маленьким сыном. Ребенок выжил. Пузыревский похоронен на Ваганьковском кладбище. Фото: Кадр из фильма "Тайна Снежной королевы"

2/4 Дмитрий Егоров, сын актрисы Натальи Кустинской и дипломата Олега Волкова, приемный сын космонавта Бориса Егорова, стал звездой после роли в школьной драме "Чучело" (1983) Ролана Быкова. Окончил экономический факультет МГИМО, в кино больше не снимался. Личная жизнь сложилась неудачно, Егоров пристрастился к наркотикам. Обстоятельства смерти остаются до конца невыясненными. Фото: Кадр из фильма "Чучело"

3/4 Сергей Шевкуненко стал знаменитым после главной роли в "Кортике" и "Бронзовой птице". Заметной стала также его работа в "Пропавшей экспедиции". Из семьи работников "Мосфильма", с детства был хулиганом. После школы связался с криминалом. В общей сложности — 5 судимостей, был лидером Мосфильмовской ОПГ. 11 февраля 1995 года был убит вместе с матерью в своей квартире. Фото: Кадр из фильма "Кортик"