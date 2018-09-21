Актеры, которых загубил алкоголь

Роковая тяга к выпивке загубила немало талантов. Так случилось и с актерами, ставшими героями нашей сегодняшней фотогалереи.

Поговаривают, что незадолго до смерти Владислав Галкин буквально стал рабом бутылки, это и загубило не только карьеру, но и жизнь перспективного актера. Из-за пристрастия к выпивке у Галкина были серьезные проблемы с поджелудочной железой и печенью.

В своих интервью Андрей Краско не раз говорил, что пить начал сразу после школы. В какой-то момент организм просто перестал справляться. Знаменитый актер не дожил и до 50 лет.

Андрей Панин уходил в запой часто. Алкоголь он мог пить на протяжении нескольких дней. Так случилось и в тот, ставший последним, раз. Тело актера обнаружили его друзья, приехавшие домой к Панину. Тот лежал головой вниз, весь в ссадинах и ушибах. Судмедэксперты заключили, что Алексей , будучи сильно пьяным, упал и фатально ударился головой.

Популярный в начале нулевых телеведущий и Роман Трахтенберг за образом рыжего весельчака скрывал огромные психологические проблемы. Шоумен прожил совсем ничего — всего 41 год и скончался от атеросклероза. Причиной тому была депрессия, которую он пытался запить алкоголем, смешивая ее с таблетками.

Организм Алексея Девотченко также не выдержал нагрузки. Актер мешал выпивку с лекарствами, все также пытаясь излечиться от депрессии. Девотченко был найден мертвым в собственной квартире. Алексей скончался в 49 лет.