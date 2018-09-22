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Минута славы: советские мастера эпизода
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Минута славы: советские мастера эпизода 

Рамблер 48 минут назад
Гениальные актеры способны даже из крошечного эпизода сделать яркую сцену и запомниться зрителям даже больше главных героев. Многие из них стали знаменитостями, так и не сыграв ни одной главной роли в кино.
Рина Зеленая (1901-1991). Полное имя — Екатерина. Легендарная актриса, ставшая родной нескольким поколениям зрителей. Первую роль сыграла в 1931 году ("Путевка в жизнь"). Всего же создала более 50 ярких, незабываемых образов, несмотря на то, что многие ее роли были размером всего в несколько минут. Ее голосом говорят герои многих мультфильмов.
Михаил Светин (1929 — 2015). Настоящая фамилия — Гольцман. Актерского образования не имел. Первую роль сыграл в 1973 году. Признанный мастер эпизода, в его фильмографии более 100 блестяще сыгранных эпизодических ролей.
Татьяна Пельтцер (1904-1992). Дочь актера, немца по происхождению. Первую роль сыграла в 1943 году ("Она защищает Родину"). Великолепная театральная и киноактриса, "мать русского солдата", запомнившаяся ролями острохарактерных старух. Сменила несколько театров, долго работала в Театре Сатиры и Ленкоме.
Фаина Раневская (1896-1984). Настоящая фамилия — Фельдман. Блистательная актриса, известная как острохарактерными второстепенными ролями, так и ядовитыми афоризмами. Первую роль сыграла в 1934 году ("Пышка").
Готлиб Ронинсон (1916-1991). Один из ведущих актеров театра на Таганке и мастер эпизода. Широкому зрителю стал известен после участия в фильмах Рязанова. Дебютом стала роль турка в фильме "Адмирал Ушаков" (1953).
Лия Ахеджакова. Выдающаяся актриса театра и кино. Признание пришло к актрисе после работы в фильмах Эльдара Рязанова, однако она сыграла немало ярких ролей и у других режиссеров. Известна своей активной гражданской позицией.
Сергей Филиппов (1912-1990). Занимался балетом, но слабое здоровье не позволило продолжить карьеру. В кино был известен как заметными ролями второго плана, так и красочными эпизодическими героями. Одинаково обаятельно воплощал и комедийных, и отрицательных персонажей.
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