5 ролей, за которые любят Броневого

Роль старого актера Владимира Журавлева в фильме "Простые вещи" принесла Леониду Броневому в 2008 году премию "Ника". Если вы еще не видели картину о нелегкой жизни простого анестезиолога, который соглашается делать уколы на дому не самому простому старику-актеру, обязательно исправьте этот недочет.

5/5 Роль старого актера Владимира Журавлева в фильме "Простые вещи" принесла Леониду Броневому в 2008 году премию "Ника". Если вы еще не видели картину о нелегкой жизни простого анестезиолога, который соглашается делать уколы на дому не самому простому старику-актеру, обязательно исправьте этот недочет.

Еще одна работа артиста в тандеме с Марком Захаровым — фильм "Формула любви" о похождения графа Калиостро. В этом фильме персонаж Броневого — деревенский доктор, являющийся просто кладезем житейской мудрости. Небольшая роль, практически вся разобранная на цитаты.

4/5 Еще одна работа артиста в тандеме с Марком Захаровым — фильм "Формула любви" о похождения графа Калиостро. В этом фильме персонаж Броневого — деревенский доктор, являющийся просто кладезем житейской мудрости. Небольшая роль, практически вся разобранная на цитаты.

На роль герцога в фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" Леонида Броневого утвердили без проб. Здесь артист вновь играет небольшую, но очень запоминающуюся роль человека, которого мало интересуют вопросы власти, а вот шитье и кройка весьма волнуют.

3/5 На роль герцога в фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" Леонида Броневого утвердили без проб. Здесь артист вновь играет небольшую, но очень запоминающуюся роль человека, которого мало интересуют вопросы власти, а вот шитье и кройка весьма волнуют.

Фразы Броневого из фильма "Покровские ворота" разобрали на цитаты. Его куплетист Аркадий Велюров — обаятельный тип, склонный к выпивке, — полюбился зрителям не меньше остальных героев. А фраза "Заметьте, не я это предложил!" до сих пор одна из самых известных афоризмов картины.

2/5 Фразы Броневого из фильма "Покровские ворота" разобрали на цитаты. Его куплетист Аркадий Велюров — обаятельный тип, склонный к выпивке, — полюбился зрителям не меньше остальных героев. А фраза "Заметьте, не я это предложил!" до сих пор одна из самых известных афоризмов картины.

Одна из самых знаменитых ролей Броневого — Генрих Мюллер в "Семнадцати мгновениях весны". И она досталась артисту почти случайно. Изначально играть руководителя гестапо должен был Всеволод Санаев, но тот отказался от роли фашиста. Броневому же удалось изобразить Мюллера весьма интересным человеком, а не просто злодеем.

1/5 Одна из самых знаменитых ролей Броневого — Генрих Мюллер в "Семнадцати мгновениях весны". И она досталась артисту почти случайно. Изначально играть руководителя гестапо должен был Всеволод Санаев, но тот отказался от роли фашиста. Броневому же удалось изобразить Мюллера весьма интересным человеком, а не просто злодеем.

За всю свою карьеру в кино этот выдающийся актер не сыграл ни одной главной роли. Но это не помешало ему стать знаковой фигурой в отечественном кино.

Он пришел в кино поздно, в 36 лет, сыграл в 40 фильмах и стал одним из самых любимых артистов нескольких поколений. Актер второго плана, он навсегда останется звездой неоспоримой величины.

"Семнадцати мгновениях весны". И она досталась артисту почти случайно. Изначально играть руководителя гестапо должен был Одна из самых знаменитых ролей Броневого — Генрих Мюллер . И она досталась артисту почти случайно. Изначально играть руководителя гестапо должен был Всеволод Санаев , но тот отказался от роли фашиста. Броневому же удалось изобразить Мюллера весьма интересным человеком, а не просто злодеем.

Фразы Броневого из фильма "Покровские ворота" разобрали на цитаты. Его куплетист Аркадий Велюров — обаятельный тип, склонный к выпивке, — полюбился зрителям не меньше остальных героев. А фраза "Заметьте, не я это предложил!" до сих пор одна из самых известных афоризмов картины.

"Тот самый Мюнхгаузен" Леонида Броневого утвердили без проб. Здесь артист вновь играет небольшую, но очень запоминающуюся роль человека, которого мало интересуют вопросы власти, а вот шитье и кройка весьма волнуют. На роль герцога в фильме Марка Захарова Леонида Броневого утвердили без проб. Здесь артист вновь играет небольшую, но очень запоминающуюся роль человека, которого мало интересуют вопросы власти, а вот шитье и кройка весьма волнуют.

Еще одна работа артиста в тандеме с Марком Захаровым — фильм "Формула любви" о похождения графа Калиостро. В этом фильме персонаж Броневого — деревенский доктор, являющийся просто кладезем житейской мудрости. Небольшая роль, практически вся разобранная на цитаты.