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5 ролей, за которые любят Броневого
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5 ролей, за которые любят Броневого 

Рамблер 50 минут назад
Самые запоминающиеся образы знаменитого артиста — в фотогалерее.
1/5  Одна из самых знаменитых ролей Броневого — Генрих Мюллер в "Семнадцати мгновениях весны". И она досталась артисту почти случайно. Изначально играть руководителя гестапо должен был Всеволод Санаев, но тот отказался от роли фашиста. Броневому же удалось изобразить Мюллера весьма интересным человеком, а не просто злодеем.
Фото:
2/5  Фразы Броневого из фильма "Покровские ворота" разобрали на цитаты. Его куплетист Аркадий Велюров — обаятельный тип, склонный к выпивке, — полюбился зрителям не меньше остальных героев. А фраза "Заметьте, не я это предложил!" до сих пор одна из самых известных афоризмов картины.
Фото:
3/5  На роль герцога в фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" Леонида Броневого утвердили без проб. Здесь артист вновь играет небольшую, но очень запоминающуюся роль человека, которого мало интересуют вопросы власти, а вот шитье и кройка весьма волнуют.
Фото:
4/5  Еще одна работа артиста в тандеме с Марком Захаровым — фильм "Формула любви" о похождения графа Калиостро. В этом фильме персонаж Броневого — деревенский доктор, являющийся просто кладезем житейской мудрости. Небольшая роль, практически вся разобранная на цитаты.
Фото:
5/5  Роль старого актера Владимира Журавлева в фильме "Простые вещи" принесла Леониду Броневому в 2008 году премию "Ника". Если вы еще не видели картину о нелегкой жизни простого анестезиолога, который соглашается делать уколы на дому не самому простому старику-актеру, обязательно исправьте этот недочет.
Фото:
За всю свою карьеру в кино этот выдающийся актер не сыграл ни одной главной роли. Но это не помешало ему стать знаковой фигурой в отечественном кино.
Он пришел в кино поздно, в 36 лет, сыграл в 40 фильмах и стал одним из самых любимых артистов нескольких поколений. Актер второго плана, он навсегда останется звездой неоспоримой величины.
Одна из самых знаменитых ролей Броневого — Генрих Мюллер в "Семнадцати мгновениях весны". И она досталась артисту почти случайно. Изначально играть руководителя гестапо должен был Всеволод Санаев, но тот отказался от роли фашиста. Броневому же удалось изобразить Мюллера весьма интересным человеком, а не просто злодеем.
Фразы Броневого из фильма "Покровские ворота" разобрали на цитаты. Его куплетист Аркадий Велюров — обаятельный тип, склонный к выпивке, — полюбился зрителям не меньше остальных героев. А фраза "Заметьте, не я это предложил!" до сих пор одна из самых известных афоризмов картины.
На роль герцога в фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" Леонида Броневого утвердили без проб. Здесь артист вновь играет небольшую, но очень запоминающуюся роль человека, которого мало интересуют вопросы власти, а вот шитье и кройка весьма волнуют.
Еще одна работа артиста в тандеме с Марком Захаровым — фильм "Формула любви" о похождения графа Калиостро. В этом фильме персонаж Броневого — деревенский доктор, являющийся просто кладезем житейской мудрости. Небольшая роль, практически вся разобранная на цитаты.
Роль старого актера Владимира Журавлева в фильме "Простые вещи" принесла Леониду Броневому в 2008 году премию "Ника". Если вы еще не видели картину о нелегкой жизни простого анестезиолога, который соглашается делать уколы на дому не самому простому старику-актеру, обязательно исправьте этот недочет.
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